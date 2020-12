Archivierter Artikel vom 03.09.2020, 12:01 Uhr

Trier. Ehrang (ots). Im Verlauf des Monats August kam es in Trier-Ehrang, im Wohngebiet „Auf der Bausch“, zu mehreren Vorfällen, bei denen ein bislang unbekannter Täter vornehmlich zur Nachtzeit an geparkten PKW Schrauben und Nägel auslegte, welche sich beim Anfahren der Fahrzeuge in die Reifen bohrten.

In anderen Fällen drehte der/die Täter vorsätzlich Schrauben in die Reifenflanken von geparkten PKW ein. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen kam es offenbar noch zu mehr Fällen von Sachbeschädigung an KFZ, als bei der Polizei bereits zur Anzeige gebracht wurden. Die Polizei Schweich bittet daher zunächst darum, dass sich die Eigentümer von beschädigten Fahrzeugen zwecks Anzeigenerstattung bei ihr melden. Weiterhin werden die Bewohner des Wohngebietes „Auf der Bausch“ gebeten, die Reifen ihrer Fahrzeuge vor Fahrtantritt vorsorglich auf mögliche Beschädigungen zu untersuchen.



Hinweise an die Polizeiinspektion in Schweich, Tel. 06502-9157-0 oder per Mail an pischweich@polizei.rlp.de



