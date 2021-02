Idar-Oberstein

Sachbeschädigung von Gartentor

In der Zeit von Sonntag, den 07.02.2021, ca. 21:00 Uhr bis zum Montag, 08.02.2021, ca. 08:30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Gartentor im Kirchhofshübel in Idar-Oberstein.