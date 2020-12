Archivierter Artikel vom 29.08.2020, 12:01 Uhr

In der Nacht vom 28.08.2020 auf den 29.08.2020 beschädigten bislang unbekannte Täter die Eingangstür des Eiscafé Venezia in der Fußgängerzone Idar.

Die Glasscheibe der Tür wurde vermutlich mit einem Gegenstand eingeschlagen, wodurch ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstand.



Laut weiterer Zeugenaussagen wurden in der gleichen Nacht im Bereich der Fußgängerzone lautstarke Stimmen ausgehend von einer Gruppe Jugendlicher wahrgenommen, welche im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung stehen könnte. Die Gruppe ist der Fußgängerzone in Richtung Kreissparkasse gefolgt. Bei einer Nachschau in der Fußgängerzone konnten mehrere verschobene Blumentöpfe festgestellt werden. Weitere Sachbeschädigungen wurden allerdings bislang nicht gemeldet oder festgestellt.



Zeugen, die Hinweise zu der Tat, oder der genannten Personengruppe tätigen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/561-0 zu melden.



