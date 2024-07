Hermeskeil

Sachbeschädigung Transparent KV Ruck Zuck

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

In der Nacht von Dienstag dem 02.07.2024, auf Mittwoch dem 03.07.2024, wurde ein Hinweistransparent des KV Ruck Zuck Hermeskeil, in der Saarstraße in Hermeskeil Höhe der Tankstelle Römer, durch bislang unbekannte Täter beschädigt.