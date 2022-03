Idar-Oberstein/Nahbollenbach

Sachbeschädigung – mehrere PKW mutwillig beschädigt

Am 08.03.2022 im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr sind in der Rechstraße in Idar-Oberstein in Höhe des dortigen Kindergartens mehrere Fahrzeuge durch Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden.