Idar-Oberstein

Sachbeschädigung in der Bismarkstraße in Idar-Oberstein

Am 31.08.2020 im Zeitraum von 15:30 – 18.30 Uhr beschädigten unbekannte Täter in der Bismarckstraße in Idar-Oberstein an der dortigen Einkaufspassage eine Aussenleuchte.