Trier

Sachbeschädigung – Hermeskeil, Kaufland/Globus Parkplatz

In der Nacht vom Samstag, den 30.01.2021, ca. 22:30 Uhr auf Sonntag, den 31.01.2021 kam es in Hermeskeil auf dem Kaufland/Globus Parkplatz zu einer Sachbeschädigung an den dort abgestellten Einkaufswägen.