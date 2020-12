Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 14:21 Uhr

Idar-Oberstein

Sachbeschädigung – Fensterscheibe am Gebäude der Commerzbank beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Dienstag, 27. Oktober auf Mittwoch, 28. Oktober, eine Glasscheibe des Gebäudes der Commerzbank in der Hauptstraße in Idar-Oberstein.