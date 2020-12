Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 15:51 Uhr

Kronweiler

Sachbeschädigung durch Metallkugel

Bereits am Samstag, den 8. August 2020 gegen 23:00 Uhr wurde aus einem vorbeifahrenden Pkw eine Metallkugel auf ein Wohnhaus in der Sonnenberger Straße in Kronweiler geschossen.