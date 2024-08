Sachbeschädigung durch Graffiti in Wiltingen

In dem Tatzeitraum vom 10.08.12.08.2024 ist es zu einer Sachbeschädigung durch mehrere Graffitis in Wiltingen im Bereich der „Sonnenuhr“ gekommen.

In dem Tatzeitraum vom 10.08. – 12.08.2024 ist es zu einer Sachbeschädigung durch mehrere Graffitis in Wiltingen im Bereich der „Sonnenuhr“ gekommen. Die teils mehrere Meter großen Graffitis wurden auf die Weinbergsmauern eines Weingutes in Wiltingen gesprüht. Hierdurch ist ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstanden.

Da die Örtlichkeit gut von der K133, zwischen Wiltingen und Konz, einsehbar ist, werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581 / 9155 0 zu melden.



