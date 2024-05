Sachbeschädigung durch Graffiti an Wohnhaus und Schulgebäude

In der Zeit vom 30.04.2024, 23:30 Uhr, bis zum 01.05.2024, 14:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus (Rohbau) im Mühlenweg in Hermeskeil.

Hierbei sprühte der unbekannte Täter mit schwarzer Farbe u.a. ein Hakenkreuz an die Hausfassade. Des Weiteren wurden im Zeitraum vom 30.04.2024, 17:00 Uhr, bis zum 02.05.2024, 08:00 Uhr, ebenfalls drei Hakenkreuze und weitere Graffiti-Zeichnungen an Fensterscheiben und Gebäudewände der IGS Hermeskeil gesprüht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Rufnummer 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@poizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



