Idar-Oberstein

Sachbeschädigung durch Graffiti

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am 08.07.2024 im Zeitraum von 10:00 bis 14:00 Uhr wurde in der Hauptstraße 83 in Idar-Oberstein eine Säule durch bislang unbekannte Täter mit dem Wort ,,Hi '' in schwarzer Farbe besprüht.