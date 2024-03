Sachbeschädigung durch Graffiti

Im Zeitraum zwischen Montag, 18.03.2024 16:00Uhr und Dienstag 19.03.2024 07:00Uhr wurde am Stadion in Birkenfeld ein Stromkasten mit Graffiti (Logo des 1. FC Kaiserslautern und der Fangruppierung ´´Generation Luzifer 1998´´) besprüht.

Im Zeitraum zwischen Montag, 18.03.2024 16:00Uhr und Dienstag 19.03.2024 07:00Uhr wurde am Stadion in Birkenfeld ein Stromkasten mit Graffiti (Logo des 1.FC Kaiserslautern und der Fangruppierung ´´Generation Luzifer 1998´´) besprüht.

Zeugen, welche Angaben zu dem Täter oder dem Tathergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782-9910 in Verbindung zu setzen.



