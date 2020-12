Unbekannte Täter besprühten in der Zeit vom 27.11.2020 bis zum 30.11.2020 die Fassade der Realschule Plus mit silberner Sprühfarbe.

Die Farbe wurde großflächig aufgebracht. Die Schmierereien beinhalten weder politische noch beleidigende Aspekte. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen unteren vierstelligen Betrag. In der vergangenen Zeit kam es bereits zu vermehrten Farbschmierereien am Schulgebäude.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorgenannten Straftat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle gerne entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach



Telefon: 06533-93740

pimorbach@polizei.rlp.de



