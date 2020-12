Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

In der Zeit vom 22.07. 2020, 17:00 Uhr bis zum 23.07. 2020, 07:45 Uhr, wurde im Landratsgarten in Saarburg eine Tischgruppe und eine Stützmauer durch Graffiti beschädigt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg, Telefon 06501/9155-0 in Verbindung zu setzen.



