Sachbeschädigung durch Brandstiftung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Osburg

Am Samstag, den 26.10.2024 kam es in den frühen Abendstunden im Industriegebiet „Neuhaus“ in Osburg zu einem gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr als auch zu einer Sachbeschädigung in Form einer Brandstiftung.

Anzeige



Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde vermutlich durch einen oder mehrere derzeit unbekannte Täter im Bereich der Ersatzbushaltestelle im Industriegebiet „Neuhaus“, Gemeinde Osburg, die Baustellenbeschilderung als auch die dort aufgestellte Beschilderung anlässlich der eingerichteten Umleitung wegen der Vollsperrung des KVP auf der L 151 umgeworfen. Ebenso wurde ein Mülleimer am Wartehäuschen der Bushaltestelle in Brand gesetzt, so dass dieser komplett verschmorte und den Pfosten des Wartehäuschen beschädigte.



Ob es durch das Umwerfen der Verkehrszeichen zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Potentielle Geschädigte werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Hermeskeil zu wenden. Ebenso werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf den oder die Täter geben können.



In dem Zusammenhang möchte die Polizeiinspektion Hermeskeil sensibilisieren, dass das Umwerfen oder Verändern von Verkehrszeichen eine nicht unerhebliche Straftat darstellt und mitunter eine erhebliche Gefahr für Verkehrsteilnehmer darstellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil





Telefon: 06503-9151-10

www.pihermeskeil@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell