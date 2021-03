Sachbeschädigung durch Aufsprühen von Schriftzügen

Kell am See (ots). Im Zeitraum 24.03.2021 auf den 25.03.2021, 07.25 Uhr, kam es auf dem Schulgelände der Realschule plus in Kell am See zu Sachbeschädigungen durch Aufsprühen von Schriftzügen in weißer Farbe.