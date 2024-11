Hermeskeil

Sachbeschädigung, Brand eines Altkleidercontainers

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Friso Gentsch dpa

Am 31.10.20245 wurde zwischen 22:00 Uhr und 23:30 Uhr durch unbekannte Täter der Altkleidercontainer auf dem Parkplatz des NORMA-Marktes in Hermeskeil in Brand gesetzt.