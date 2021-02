Sachbeschädigung bei der KITA Arche Noah

Die Schadenshöhe ist zwar gering beziffert, jedoch gab die Leitung der KITA an, dass schon des Öfteren morgens Zigarettenkippen vom Personal aufgesammelt und entsorgt wurden.

Sachdienliche Hinweise auf Personen, die sich auf dem Gelände der KITA, Michael-Kutscheid-Weg, aufhalten bitte an die Polizei in Konz weiterleiten.



