Sachbeschädigung auf Festplatz in Reinsfeld

In der Nacht zwischen Mittwoch, dem 20.10.2021 und Donnerstag, dem 21.10.2021, wurde auf dem Festplatz in Reinsfeld ein dort installierter Stromverteilerkasten durch unbekannte Täter bis zur Unbrauchbarkeit beschädigt.

Der Strom musste aus Sicherheitsgründen abgestellt werden. Der entstandene Schaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.



Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise sind der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503 9151-0 mitzuteilen oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de zu übermitteln.



--------------------



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell