Sachbeschädigung auf dem Friedhof Morbach

Beide Eingangstüren der Toilettenanlage wurde in der Nacht vom Mittwoch, den 30.03.2022 auf Donnerstag, den 31.03.2022 durch einen bislang unbekannten Täter aufgetreten. Anhand der am Tatort gefundenen Spuren dürfte der Täter mutmaßlich Sportschuhe der Marke Nike getragen haben.

Durch den Vandalismus entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags.

Personen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Telefon: 06533-93740

Ansprechpartner: PK Ehrhard



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell