Sachbeschädigung an zwei PKW im Stadtgebiet Saarburg

Am 10.02.2024 (Fastnachtssamstag) ereigneten sich im Innenstadtbereich von Saarburg zwei Sachbeschädigungen an zwei PKWs.

Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa





Zwischen 15:00 und 18:00 Uhr wurde im Bereich der Straße „Am Markt“, unweit des Pferdemarktes, durch unbekannte Täter ein Deko- Weinfass, welches vor einem dortigen Cafe stand, umgestoßen und in den weißen auf einem Parkplatz stehenden PKW der Marke SEAT rollen gelassen.



Zu einer zweiten Sachbeschädigung kam es in der Folge im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 19:50 Uhr, im Bereich der Straße „Auf dem Graben“, unmittelbar bei der dortigen Leukbrücke. Dort wurde durch unbekannte Täter eine Delle auf der dem Gehweg zugewandten Seite des geparkten grauen VW Multivan verursacht.



Personen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel. 06581 – 91550 in Verbindung zu setzen.



