Sachbeschädigung an zwei PKW im Erbach-Parc

Im Zeitraum von Samstag, 9. April, 15:30 Uhr bis Sonntag, 10. April 10 Uhr wurden auf dem Parkplatz des Erbach-Parcs Morbach zwei PKW an den Außenspiegeln beschädigt.

Bislang unbekannte Täter knickten an zwei nebeneinander geparkten Fahrzeugen der Marke Ford und Kia die Außenspiegel nach vorne bzw. beschädigten das Spiegelgehäuse auf unbekannte Weise. Insgesamt entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich.



Die Polizei Morbach sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges oder die Täter zwischen den PKW beobachtet haben und bittet diese, sich zu melden.



