Geisfeld

Sachbeschädigung an zwei Kraftfahrzeugen

Am Sonntag, dem 17.10.2021, wurden in dem Zeitraum zwischen 02.00 Uhr bis 12.00 Uhr in Geisfeld zwei PKW beschädigt. Unbekannte zerkratzten mittels spitzem Gegenstand den Lack der in der Straße „Auf der Reisheck“ geparkten Fahrzeuge an mehreren Stellen.