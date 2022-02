Trier

Sachbeschädigung an Werbeaufsteller/Kundenstopp

Am vergangenen Sonntag, den 06.02.2022, kommt es am frühen Morgen zwischen 03:52 Uhr und 03:55 Uhr am Durchgang vom Kornmarkt zum Posthof in Trier zu einer Sachbeschädigung an zwei Werbeaufstellern/Kundenstoppern.