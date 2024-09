Sachbeschädigung an Weidezelt

In der Zeit von Freitag, 27.09.2024, 13:00 Uhr bis Samstag, 28.09.2024, 12:30 Uhr durchtrennte ein bisher unbekannter Täter mittels Schneidewerkzeug die Abdeckung eines Weidezelts auf einer Pferdeweide in der Ortschaft Gielert.

Die besagte Weide befindet sich außerhalb der Ortschaft an einem Feldweg in Richtung Gielerter Bach. Der Sachschaden befindet sich im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Morbach bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Polizeiinspektion Morbach unter Telefonnummer 06533/9374-0 gegeben werden.



