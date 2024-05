Morbach

Sachbeschädigung an Wahlplakat in der Hexennacht

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Im Tatzeitraum 30.04.24, 13:00 Uhr – 01.05.24, 12:30 Uhr kam es an der B327, Höhe Einmündung Saarstraße, in 54497 Morbach zu einer Sachbeschädigung an einem dort angeschlagenen Wahlplakat.