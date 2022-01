Sachbeschädigung an Verkehrszeichen

Während der Streifenfahrt konnte am 07.01.2022, gg. 11.00 Uhr, festgestellt werden, dass am Einmündungsbereich der Afa Hermeskeil zur B 52 das Verkehrszeichen Nr. 206 (STOP) durch Graffiti beschädigt wurde.



Ein unbekannter Täter hat mit roter Farbe, den Buchstaben „S“ übersprüht und in schwarzer Farbe darüber die Buchstaben ZZ aufgesprüht.



Hinweise über einen möglichen Verursacher bitte an die PI Hermeskeil,

Tel.: 06503/915110



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503/915110

pihermeskeil@polizei.rlp.de





