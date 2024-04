Sachbeschädigung an Unimog

Im Zeitraum vom Montag, den 01.04.2024 gegen 19:00 Uhr und Dienstag, den 02.04.2024 gegen 20:00 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz Weiherdamm in Birkenfeld abgestellter Unimog durch unbekannte Täter beschädigt.

Hierbei wurde die Scheibe der Fahrgastzelle auf der Fahrerseite beschädigt.

In der Vergangenheit kam es schon einmal zu einem gleichen Vorfall.



Die Polizei Birkenfeld bittet um Ihre Hilfe. Bei sachdienlichen Hinweisen bitte an die Polizeiinspektion Birkenfeld wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschieder Straße 33

55765 Birkenfeld

Telefon: 06782 / 9910

Telefax: 06782 / 99150

E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de





