Sachbeschädigung an Traktorreifen

Zwischen Samstag, 18. Dezember, 18:30 Uhr und Sonntag, 19. Dezember, 8:30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Ortsstraße in Etgert.

In dem genannten Tatzeitraum wurden bei einem Traktor samt Anhänger, welcher von der Straße aus einsehbar vor einem Haus geparkt war, die Reifen beschädigt, indem die Ventile der Reifen mit einem scharfem Gegenstand abgetrennt wurden. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Hinweise zum Täter sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur vorliegenden Straftat geben können sollen sich bitte bei der Polizei in Morbach melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533/9374-0

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de



