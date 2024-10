Baumholder

Sachbeschädigung an Tattoo Studio

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Am Mittwoch, den 02.10.2024, beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Glasscheibe eines Tattoo Studios in der Kennedyallee in Baumholder.