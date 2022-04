Sachbeschädigung an Stallgebäude

Moprbach GT Hinzerath (ots) – Am Samstag, den 02.04.2022, gegen 11:30 Uhr wurde bei der Polizeiinspektion Morbach eine Sachbeschädigung an einem Stallgebäude in 54497 Morbach, GT Hinzerath, im Bereich der Straße Hirtenwies, gemeldet.