Sachbeschädigung an Sportanlage/Kunstrasen-Kleinspielfeld

Am Montag, 02.05.2022, wurde der Polizeiinspektion eine Sachbeschädigung am Fußballplatz der Integrierten Gesamtschule Morbach gemeldet.

Hierbei wurde der Kunstrasen des Platzes an mehreren Stellen zerrissen und umgeklappt, sowie der darunter befindliche Sand auf dem Platz verteilt.

Die Tat dürfte sich im Zeitraum vom Freitag, 29.04.22 bis Montag, 02.05.22 ereignet haben. Der durch die Tat entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33 54497 Morbach

Tel.: 06533-93740





