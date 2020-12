Sachbeschädigung an Schutzhütte

Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 12:10 Uhr

Vermutlich am Wochenende vom 21.08.24.08. kam es zu einer Sachbeschädigung an der derzeit gesperrten Grillhütte in Thalfang/ Vorwald.

Thalfang (ots). Vermutlich am Wochenende vom 21.08. – 24.08. kam es zu einer Sachbeschädigung an der derzeit gesperrten Grillhütte in Thalfang/ Vorwald. Es kann wohl davon ausgegangen werden, dass die unbekannten Täter die Hütte für eine „Feier“ nutzten und hierfür einen zur Sicherung installierten Bauzaun beschädigt zurück ließen. Der Sachschaden dürfte sich im unteren dreistelligen Bereich bewegen. Hinweise zu den Nutzern der Grillhütte zum Tatzeitraum erbittet sich die Polizeiinspektion Morbach unter der Tel.: 0 67 33 – 93 74-0



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Ansprechpartner: Manuel Berg

Telefon: 06533-93740

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell