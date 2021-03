Sachbeschädigung an PKW's

Im Zeitraum vom 01.03.25.03.2021 wurden in Morbach-Gonzerath zwei an der Hauptstraße abgestellte, zum Verkauf stehende PKW mittels blauer Sprühfarbe durch unbekannte Täter beschädigt.

Morbach (ots). Im Zeitraum vom 01.03.-25.03.2021 wurden in Morbach-Gonzerath zwei an der Hauptstraße abgestellte, zum Verkauf stehende PKW mittels blauer Sprühfarbe durch unbekannte Täter beschädigt.

Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Täters werden erbeten an die Polizeiinspektion Morbach.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533-9374-0

www.polizei.rlp.de/pimorbach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell