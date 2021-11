Gielert

Sachbeschädigung an Pkw-Anhänger

In der Zeit von Samstag, den 20.11.2021, 12.00 Uhr bis Sonntag, den 21.11.2021, 10.00 Uhr, wurden in Gielert an einem Pkw-Anhänger die Reifen durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt.