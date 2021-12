Trier, Frauenstraße

Sachbeschädigung an PKW – Zeugen gesucht -

In der Nacht von Sonntag, den 19.12.2021, 20:00 Uhr zu Montag, den 20.12.2021, 10:00 Uhr wurde ein in der Frauenstraße vor der Seniorenresidenz Zuckerberg ordnungsgemäß abgestellter, goldfarbener Land Rover Defender an der rechten hinteren Tür mit einem Metallgegenstand mutwillig verkratzt.