Saarburg

Sachbeschädigung an PKW Toyota

Am Freitag, dem 24.09.2021 kam es in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und Mitternacht zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Toyota Yaris mit Merziger-Zulassung, der auf dem Schotterparkplatz zwischen Hunsrückhöhenstraße und Rewe-Einkaufszentrum in Saarburg abgestellt war.