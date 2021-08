Saarburg

Sachbeschädigung an PKW Mini

Am Donnerstag, 12.08.2021 kam es in der Zeit von 13:00-21:20 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem PKW Mini, der auf dem Parkplatz der Seniorenresidenz „Haus Burgblick“ in Saarburg-Beurig abgestellt war.