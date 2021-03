Saarburg-Beurig

Sachbeschädigung an PKW Mercedes Benz

Am Samstag, den 06.03.2021 wurde zwischen 21:45 Uhr und 22:00 Uhr vor einer Kfz-Werkstatt in Saarburg-Beurig in der Bahnhofstraße ein dort geparkter PKW der Marke Mercedes Benz beschädigt.