Sachbeschädigung an PKW in der Saarburger Innenstadt

Der beschädigte PKW, ein roter Hyundai Tucson, wurde zum angegebenen Tatzeitraum in der Graf-Siegfried-Straße, in Höhe der Hausnummer 2, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt.

In dieser Zeit hat ein bislang unbekannter Täter das Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand an der Beifahrerseite zerkratzt. Hierbei ist ein Sachschaden im dreistelligen Bereich entstanden.



Zeugen, welche Angaben zu dem Täter oder dem Tathergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Saarburg

Telefon: 06581-91550





