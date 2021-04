Sachbeschädigung an Pkw – Heckscheibe eingeworfen

Im Zeitraum Donnerstag, dem 01.04.2021 und Freitag, dem 02.04.2021, ist es in der Stockholmer Allee in Saarburg zu einer Sachbeschädigung an einem dort in Höhe des Anwesens Nr. 5 abgestellten Pkw gekommen. An dem roten BMW der 1er Reihe wurde im Zeitraum zwischen 12:00 und 12:00 Uhr am Folgetag durch einen bislang unbekannten Täter die Heckscheibe, vermutlich mit einem Stein, eingeworfen.

Zeugen, welche Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06581/9155-0 an die Polizeiinspektion Saarburg zu wenden.



