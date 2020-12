Wasserliesch

Sachbeschädigung an PKW der Marke Audi

Im Zeitraum von Freitag, den 27.11.20 gegen 17:15 Uhr bis Sonntag, den 29.11.20 gegen 14:00 Uhr, kam es in Wasserliesch in der Römerstraße Höhe Hausnummer 90 an einem dort geparkten dunkelgrauen PKW Audi A6 zu einer Sachbeschädigung.