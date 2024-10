Hermeskeil

Sachbeschädigung an Pkw

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am Donnerstag, dem 10.10.24,wurde in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr, in Hermeskeil, Koblenzer Straße, Höhe der Volksbank, an einem geparkten schwarzen PKW, der Marke BMW, Typ X1, die linke Fahrzeugseite mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt.