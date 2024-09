Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum vom 14.09.2024, 18:00 Uhr, bis zum 16.09.2024, 11:30 Uhr, wurde ein abgestellter PKW in der Schulstraße in Waldrach gegenüber der dortigen Schule durch einen bislang unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.



