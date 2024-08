Hermeskeil

Sachbeschädigung an Pkw

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am 29.08.2024 zwischen 09:15 Uhr und 10:00 Uhr, kam es in Hermeskeil auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten schwarzen BMW X3. Bislang unbekannte Täter haben, unter Nutzung eines spitzen Gegenstandes, an dem PKW die Beifahrerseite zerkratzt.