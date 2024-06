Hermeskeil

Sachbeschädigung an Pkw

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Mittwochvormittag, dem 26.06.2024, zwischen 7.50 und 11.50 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Schulstraße in Beuren geparkten PKW.