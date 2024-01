Sachbeschädigung an Pkw

Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

Die Beschädigungen verlaufen im linken Dachbereich oberhalb der Fahrerseite bis in den hinteren Bereich hinein.

Das Fahrzeug befand sich geparkt an der Wohnanschrift in Hoppstädten-Weiersbach Zum Sportplatz, sowie am Dienstag, 09.01.2024 im Zeitraum zwischen 16:00 -18:00 Uhr im Amselweg in Birkenfeld sowie auf dem Parkplatz des Wasgau Marktes.

Täterhinweise liegen bisher keine vor.



