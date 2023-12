Sachbeschädigung an Pkw

Am Dienstagnachmittag, dem 21.11.2023, kam es zu einer Sachbeschädigung eines PKWs in Hermeskeil, Parkfläche des dortigen Globus-Baumarktes.

Bislang unbekannte Täter beschädigten die Windschutzscheibe eines weißen PEUGEOT 208, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil, per Tel. 06503 9151-02 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de



