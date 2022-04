Sachbeschädigung an Pkw

Morbach GT Morscheid-Riedenburg (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch, den 13.04.2022 bis Freitag, den 15.04.2022, 15:30 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein Pkw in Morbach GT Morscheid-Riedenburg, in der Laurentiusstraße, durch zerkratzen des Lacks an der rechten Fahrzeugseite, beschädigt.